◆ファーム・リーグ阪神２―６巨人（２８日・ＳＧＬ）巨人のフリアン・ティマ外野手が４回に４号ソロを放つなど２戦連続となるマルチ安打をマークした。「２か月近くホームランを打ててなかったので感覚はすごくよかったです」と振り返った。「５番・一塁」で先発出場。初回に適時打を放っていたティマは２―０の４回先頭、２番手の早川の初球、１４７キロを右中間へ４号ソロを放った。ティマは５月２５日に育成から支配下