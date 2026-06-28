【ソウル＝山口真史、依田和彩】韓国を訪問中の小泉防衛相は２８日、ソウルの韓国国防省で安圭伯（アンギュベク）国防相と会談した。両氏は、日本政府が４月に防衛装備移転３原則と運用指針を見直したことを踏まえ、防衛装備・技術協力について議論を進めることで一致した。会談後、小泉氏が記者団に明らかにした。小泉氏は防衛装備品の移転に関し、「韓国は積極的に取り組んでいる。両国間で具体的な議論を進めていきたい」と