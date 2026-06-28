今回、Ray WEB編集部は合コンでイラっとしたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。合コンを開催することになったサリナたち。しかし、職場から1時間もかかる会場を提案されてしまいます…。そして迎えた合コン当日、渋々OKした会場に向かうと...！？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「この合コンはないな〜」男性陣の【衝撃発言】にドン引き...主人公は、1時