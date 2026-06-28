歌手の中森明菜（60）が、28日放送の日本テレビ系「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）にVTR出演し、かつてロケ番組で共演した人気俳優と電話越しの“再会”を果たした。同局のバラエティー番組出演は約20年ぶり。「SixTONES」とともに、韓国ロケを楽しむ模様が放送された。一行はソウルの繁華街・弘大（ホンデ）を訪れ、クイズに挑戦したり、街角グルメに舌鼓を打った。ロケの経験について聞かれた明菜は「スペインでは、京