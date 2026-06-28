明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆あなたのいいかげんな態度が周囲の反感を買いそう。説明不足になりがちなので、なるべく会話を増やしましょう。B型の運勢……★★★☆☆午前中はまずまずの運気。大事な用事は先に済ませておきましょう。午後からは運気が低迷し始め、気分が晴れないでしょう。O型の運勢……★★★★☆無くした物が見つ