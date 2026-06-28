◇パ・リーグ西武1―5日本ハム（2026年6月28日ベルーナD）西武先発・渡辺勇太朗は6回88球を投げ6安打3失点。5月12日ソフトバンク戦から6試合連続のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）こそ達成したが、2点のリードを許して降板。今季4敗目を喫した渡辺は「フォームのメカニックも良かったし、感じとしては全然悪くなかった」。そして「先取点を取ってもらって、守り切れなかったところが一番、悔しい。