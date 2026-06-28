【ダラス（テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、１次リーグすべての日程を終了。決勝トーナメントに進出する３２チームが出そろった。各組上位２チームと３位のうち成績上位８チームが進出。３位チーム同士の順位は、１次リーグの勝ち点で決定し、並んだ場合は、得失点差、総得点数などの順で比較して決められた。前回優勝のアルゼンチン、優勝候補のフランスと開催地