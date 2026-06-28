サッカーワールドカップで韓国代表のグループリーグ敗退を受け、李在明大統領は「無能な人を指揮官に選べば結果は明らかだ」と代表監督らを批判しました。開催中のサッカーワールドカップで、韓国代表はグループリーグで1勝2敗の3位にとどまり、ほかのグループの結果から決勝トーナメント進出を逃しました。李在明大統領は28日、自身のSNSに、「予想外の結果に戸惑いを超えて呆然としている」と投稿。原因について、「組織と人事の