伊勢崎オートのナイターＧ?「稲妻賞」は２８日、１２Ｒで優勝戦が行われ、若井友和（５２＝川口）がさばいて制し、大会初制覇。Ｇ?は２回目、通算５７回目の優勝を飾った。「全然、優勝するなんて思ってなかった。本当にビックリしている」。準決勝戦は２着で優出したものの「晴れの方がチャンスがある」と、雨での感触はいまひとつだった。だが、湿走路の優勝戦で勝利をたぐり寄せた。勝因は雨の８Ｒで１着を取った同期の走り