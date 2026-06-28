「ＤｅＮＡ１−２巨人」（２８日、横浜スタジアム）巨人が競り勝って２連勝。先発の井上が７回２安打無失点の好投でチームトップの６勝目。四回には２点目の右犠飛でバットでも勝利に貢献した。試合後、橋上監督代行は井上の好投について「本当に最近の投球を見れば、このくらいはという思いで見てましたけど」と振り返った。四回の右犠飛はもう少しで右翼の頭上を越えそうな大きな飛球だった。１死一、三塁で強攻策をとり、