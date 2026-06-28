夫婦の縁をつないでくれた愛猫▶▶この作品を最初から読むねこゆうこさん夫婦が子猫の頃から共に暮らしてきた愛猫・ちゃーにゃん。クールでおおらかな性格のイケメン猫です。ちゃーにゃんは、夫婦の縁をつないでくれたかけがえのない存在。しかし15歳になったある日、下あごのデキモノに「ガン」の宣告という、思いもよらない事態に直面します。突然、愛猫の余命と向き合うことになった夫婦。あふれる情報に戸惑いながら