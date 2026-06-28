グラビアアイドルの天木じゅん(30)がこのほど、SPA!グラビアン魂デジタル写真集 「あまき、たつ」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】自慢の大砲から漂うオトナの妖艶さ 天木は2014年からグラビアに挑戦し、ボリュームたっぷりの美体を武器に活躍。今年3月30日に自身のSNSで、今夏をもってグラドルとしての活動を卒業することを発表した。 同作は「週刊SPA!」の名物コーナー