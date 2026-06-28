サッカー北中米Ｗ杯を現地で取材しているフジテレビ・原田葵アナウンサーが、メキシコ・モンテレイでのショットをアップした。２８日、自身のインスタグラムに「中継が終わると、カメラの向こう側で見守っていてくださったみなさんが拍手をしてくれたりとメキシコの皆さんはとても優しく温かかったです」とつづった原田アナ。ユニホーム姿で街を歩く自撮りショットや、競技場での様子などを写真で伝えた。この投稿にファンか