◆パ・リーグ西武１―５日本ハム（２８日・ベルーナドーム）西武は日本ハムに逆転負けし２カード連続の負け越しとなった。初回にネビンが先制点を奪ったが、得点はその１点だけに終わった。３回、５回、７回にも得点圏にランナーを進めるも後続が続かず西口監督は「打線がちょっと湿ってるんでね。なんとか盛り返さなきゃいけないってところですね」と厳しかった。３０日からは１ゲーム差に迫ってきたソフトバンクとの３連