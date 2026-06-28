モデルでタレントの貴島明日香（30）が28日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「久しぶりーに前髪切った」と書き出した貴島。シースルーバングを作った事を報告した。「どっちがいいかな？」とファンに尋ねた。この投稿には「前髪お似合い」「前髪長いのも大人っぽくて好きですが、やはり短い方が可愛らしいです」「どっちでもかわいい」「美しく綺麗でかわいい」「今日もキレイだよ」「どちらもイイ感じ