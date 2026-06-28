お笑いタレント・有吉弘行（52）が28日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）が8度目の結婚を発表した件について言及した。 番組でこの話題になると、有吉は林下氏があるインタビューに応じている姿を見たそう。「“モテるんですか?”って聞かれて、ビッグダディが“モテないですよ”って。7回も8回も結婚してるのにさ。そしたら“俺、相手誰でもい