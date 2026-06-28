◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）巨人が、５日ぶりの巨人が、５日ぶりの試合で勝利した。雨天中止が重なり２３日の広島戦（マツダ）以来の試合となったが先発・井上温大投手が７回１０６球、わずか２安打無失点６奪三振と圧巻の投球でチームトップの６勝目。これでＤｅＮＡ戦は自身８連勝とし「ベイキラー」ぶりを発揮。チームは首位の座をキープした。以下、井上の一問一答。―ナイスピッチング