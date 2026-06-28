「ＤｅＮＡ１−２巨人」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが競り負けて２連敗。苦手の巨人・井上を撃ち崩せず、借金は今季最多の「１４」となった。井上に対しては、昨季７月２７日から８連敗。五回まで度会の内野安打１本に抑えられた。六回に先頭の三森が左前打で出塁したが、続く代打・ヒュンメルが最悪の遊ゴロ併殺。完敗を喫した。２点を追う八回に巨人２番手の大勢を攻め、松尾の左中間二塁打、三森の右越え適時二