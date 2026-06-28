「ロッテ３−３ソフトバンク」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテはソフトバンクと延長１２回引き分けに終わった。先発の小島が二回に３点を失い、２回５安打３失点で降板したが、その後は細かな継投で無失点を続けると、五回に山口の１１号２ランなどで同点に追いついた。その後は両チーム決定打を欠いた。