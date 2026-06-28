アイドルグループ・モーニング娘。’26を卒業した牧野真莉愛さんがインスタグラムを更新。文書を投稿し、今後の活動についてコメントしました。【写真】衝撃！牧野真莉愛さんがパンティーテックス姿に「自分の今後の活動について、皆様にお伝えしていませんでしたが、これからも芸能活動を続けてまいります」と伝え、「引き続き、牧野真莉愛の応援お願い致します」と呼びかけました。また、彼女が今年の誕生日に出版した写真集「Bl