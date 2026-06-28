ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２５回「変事の予兆」が２８日に放送された。安土城完成の祝宴が開かれ、織田信長（小栗旬）が呼び寄せ、颯爽と近習・森乱（市川團子）が登場した。演じる市川團子は、風格ただよう１７９ｃｍの長身で美形。歌舞伎名家のサラブレッドで、父は香川照之（＝市川中車）、祖父は三代目市川猿之助さん。ネットでも話題となり「森乱、香川照之の息子なんや」「市川團子って香川照之（市川中車）の