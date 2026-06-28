「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレント・木村有希のギャル姿が反響を呼んでいる。２８日に自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「ギャルぅぅぅギャウぅぅぅガオぉぉぉ平成１桁ガチババアのガチ」とつづると、タンクトップにショートパンツを合わせたコーデで盛り髪に派手なメイクを施し、電話ボックスの中で撮影された写真や大都会の中心でポーズをとるショットを披露した。この投稿にファンからは「ぎゃんかわ