日本テレビ系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデンストーンズ）」（日曜・午後９時）が２８日放送され、歌手の中森明菜が出演した。日テレのバラエティー番組に出演するのは「２０年ぶり」。番組内でカラオケ対決が企画で歌い手を中森から「大我くん！」と京本大我が指名された。選んだ曲は中森の名曲「ＤＥＳＩＲＥ―情熱―」。本人の目の前で歌い始めると中森は右腕を上げて「イエーイ」とノリノリ。京本が一番を