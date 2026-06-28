5回、2ランを放ちナインに迎えられるロッテ・山口＝ZOZOマリン両チームの救援陣が得点を許さず、引き分けた。ソフトバンクは二回に正木の9号3ランで先制。ロッテは五回に山口の11号2ランなどで3点を奪い追い付いた。ソフトバンクは五回1死満塁、ロッテは七回1死満塁で無得点だった。