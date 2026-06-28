サンフレッチェ広島は28日、マジョルカ(スペイン1部)の元日本代表FW浅野拓磨(31)が2026-27シーズンから完全移籍で加入することを発表した。10年ぶりの復帰となる。三重県出身の浅野は2013年に四日市中央工高から広島へ加入。2度のJ1リーグ優勝などに貢献すると、2016年7月にアーセナルへ完全移籍し、同8月にシュツットガルトへ期限付き移籍した。その後、ハノーファー(ドイツ)、パルチザン(セルビア)、ボーフム(ドイツ)でも