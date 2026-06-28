◇セ・リーグ巨人2―1DeNA（2026年6月28日横浜）巨人の井上温大投手（25）が28日のDeNA戦（横浜）で今季12度目の先発登板。7回2安打無失点と二塁も踏ませない快投でチーム単独トップとなる今季6勝目（5敗）をマークした。DeNA戦は今季4戦4勝で、4戦合計28回11安打2失点（自責1）の対戦防御率0.32。2024年7月27日（横浜）からDeNA戦8連勝となった。球団33年ぶりとなる3試合連続の雨天中止で、5日ぶりに開催された雨中の