DeNA戦に先発し、7回無失点だった巨人・井上＝横浜巨人が逃げ切った。井上が球威ある直球を軸に7回を2安打無四球無失点でチームトップの6勝目を挙げた。二回にキャベッジの右前打で先制し、四回は井上の犠飛で加点。DeNAは八回に1点差に迫るも及ばなかった。