ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２５回「変事の予兆」が２８日に放送された。安土城完成の祝宴が開かれ、能楽師に扮して織田信長（小栗旬）の前に長宗我部元親が現れた。信長に四国制覇に向けた後押しを感謝し、信長が「これからも存分に進められよ」と歓迎したが…。長宗我部元親を演じていたのは磯部寛之（４３）。ロックバンド［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］のベーシスト。ネットでも話題となり「磯部寛之がドラマに！」「