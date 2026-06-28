◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）巨人が接戦を制し、首位をキープ。先発・井上温大投手は７回２安打無失点でチーム単独トップの６勝目をゲットした中、打席でも効果的な役割を果たした。１打席目の２回２死一、三塁では結果的に空振り三振に倒れたが、２ストライクからファウルで粘って相手先発・石田裕に６球投げさせた。１―０の４回１死一、三塁では２球で追い込まれたが、ここでも粘りを見せた末