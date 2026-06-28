◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）がＮＰＢの外国人最多セーブ（Ｓ）に並ぶ通算２３４Ｓをマークした。１点リードの９回から４番手で登場。先頭・勝又に左前打を許すも、続く牧を三ゴロ併殺打。最後は佐野を一ゴロに抑えた。１球セーブを記録した２３日の広島戦（マツダ）以来、５日ぶりのゲームで無失点投球。首位キープに貢献した。リーグ単独トップ独走