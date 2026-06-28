◆パ・リーグロッテ３―３ソフトバンク＝延長１２回規定により引き分け＝（２８日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクは２回に正木の９号３ランで先制。だが、先発の松本晴が５回につかまった。１死一、三塁の併殺崩れで１点を失い、２死一塁から山口に同点２ランを浴びた。打線は１、４、５回に満塁のチャンスを逃すなど、６回までに１２残塁だった。７回以降はリリーフ陣の踏ん張りで得点を許さなかったが、３点リードを追い