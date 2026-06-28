２８日にテレビ東京系で生放送された「テレ東音楽祭２０２６夏」（午後６時半）に、ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」が出演。２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）が亡くなってから初のテレビ出演を果たした。歌唱前にボーカルの河村隆一が「今夜は真矢の思いも連れてきております。今夜は６名で演奏したいと思います」とメッセージ。「ＳＴＯＲＭ」「ＩｆｏｒＹｏｕ」を真矢さんの映像を交えてメドレー形式でパ