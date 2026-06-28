趣味の“時計づくり”でFIFAワールドカップを盛り上げようという男性が静岡県浜松市にいます。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会をテーマにした「ぜんまい式の壁掛け時計」を製作したのは、浜松市中央区に住む黒田清孝さん（80）です。“浜松の時計おじさん”として地元住民に親しまれている黒田さん。自宅横の倉庫には工夫を凝らしたさまざまな手作り時計があります。ワールドカップをテーマに