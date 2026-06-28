２５日、公演会場で一斉に「那曲鍋荘」を踊る人々。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）【新華社ラサ6月28日】中国西蔵自治区那曲（ナクチュ）市の格薩爾（ケサル）競馬場で25日、チベット族の伝統舞踊「鍋荘舞」の大規模公演が開かれた。自治区内各地の代表団によるパフォーマンスと踊り手1105人による合同演舞の2部に分けられ、プロの芸術団や民間団体のメンバー、一般の愛好家などが出演した。２５日、公演会