◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-3 ソフトバンク(28日、ZOZOマリン)同一カード2戦目まで雨天中止となっていたロッテとソフトバンクの試合。3戦目は引き分けでのゲームセットとなりました。先制したのはソフトバンク。2回に対する先発・小島和哉投手をとらえ、1アウト1、3塁の好機をつかみます。ここで打席に向かったのは正木智也選手。4球目のスライダーをとらえ、先制3ランとしました。対する先発・松本晴投手を打ちあぐねていたロ