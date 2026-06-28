歌手の中森明菜（60）が、28日放送の日本テレビ系「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）にVTR出演した。同局のバラエティー番組出演は約20年ぶり。「出張ゴールデンストーンズin韓国」と題した企画で、「SixTONES」とともに、韓国ロケを楽しむ模様が放送された。番組では、人生初のサプライズに挑んだ。6人が横並びでオープニングトークを撮る間、明菜はこっそり背後から接近。バレずに成功できるか挑戦した。小さく跳びな