「西武１−５日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）日本ハムが逆転勝ちでこのカード勝ち越し。貯金を今季最多の９とし、首位とのゲーム差を３に縮めた。１点を追う五回、それまで好投を許していた西武先発・渡辺を攻略。先頭の吉田の二塁打をきっっかけに２四球などで２死満塁とし、水谷がカウント２−２からの外角低めの直球を右前に運ぶ２点適時打で逆転した。水谷は「必死のパッチです」と振り返った。このカードから髪