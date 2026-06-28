今月26日の地震で震度6弱を観測した山梨県富士河口湖町などで、震度計や被害状況を確認する現地調査が行われました。今月26日の午後10時半ごろに発生した山梨県東部・富士五湖を震源とする地震では、富士河口湖町で震度6弱、大月市で震度5強、甲府市や富士吉田市などで震度5弱の揺れを観測しました。これを受け、甲府地方気象台の調査班がきょう、富士河口湖町と大月市に設置している震度計の場所を訪れ、装置に異常がなく正常に観