一過性の流行では終わらなそうな「昭和レトロ」人気。2026年6月1日に新たに登場した「クリソツ」「オムリン」という名のアイスも、昔なつかしい喫茶店のクリームソーダやオムライスがモチーフになっているんですっ。このレトロかわいい商品、一体どこで手に入れられるの〜〜〜っ!?【喫茶店のメニューがアイスに！】三重県の伊勢神宮内宮前にあるお店や通販で人気のスイーツ「冷凍プリンソフト」。こちらを手がける冷凍プリンソフト