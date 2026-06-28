少子高齢化が進むなか、年金制度への不安を抱く人は少なくありません。「どうせ将来はもらえないのでは」と感じている人もいるでしょう。しかし、実業家・著作家のひろゆき（西村博之）氏は著書『貧しい金持ち、豊かな貧乏人 賢い安上がりな生き方80の秘訣』（徳間書店）の中で、年金を人生のセーフティネットとして高く評価しています。なぜ年金は「お得なサービス」なのか。年金制度の意外な価値と、老後に向けて本当に大切な備