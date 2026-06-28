◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 DeNA(28日、横浜スタジアム)巨人はDeNAとの接戦を制し、首位の座を守りました。直近3試合連続で雨天中止となり、23日広島戦以来5日ぶりの試合。先発した井上温大投手は初回に2者連続三振を奪うなど、DeNA打線を序盤順調に抑えました。一方の打線はDeNA・石田裕太郎投手から2回、キャベッジ選手がライトへタイムリーを放ち先制。4回には打席に入った井上投手が自ら犠牲フライを放ち、追加点を挙げま