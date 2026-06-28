5回日本ハム2死満塁、水谷が右前に2点打を放つ＝ベルーナドーム日本ハムは0―1の五回2死満塁から水谷の2点打で逆転。六回に吉田の適時打で加点。奈良間が七回に適時二塁打、九回には3号ソロを放った。福島が6回1失点で3勝目。西武は投打に振るわず、2カード連続で負け越した。