「西武１−５日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）西武が逆転負けで２連敗。２カード連続負け越しとなった。先発の渡辺は６回６安打３失点で４敗目（４勝）。１点リードの五回は二塁打と２四球で２死満塁のピンチを招き、水谷の右前２点打で逆転された。六回にも１点を失った。打線は初回２死から岸とネビンの２者連続二塁打で１点を先制。１−４の七回は１死二、三塁から代打・桑原が空振り三振、カナリオが見逃し三振に