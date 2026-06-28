6月28日、函館競馬場で行われた第11R・函館記念（G3・芝2000m）で、ファウストラーゼンに騎乗した小林美駒騎手が騎乗停止処分を受けた。【直線動画】小林美駒騎乗、ファウストラーゼンが重賞2勝目…函館記念同馬は最後の直線コースで外側に斜行し、ケリフレッドアスクの進路が狭くなった。この件について、小林騎手は2026年7月11日（土）から7月19日（日）まで9日間（開催4日間を含む）の騎乗停止となった。直線大幅に外へ寄れ