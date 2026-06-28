6月28日、福島競馬場で行われた第11R・ラジオNIKKEI賞（G3・芝1800m）で、バドリナートに騎乗した津村明秀騎手が騎乗停止処分を受けた。【レース動画】サノノグレーターが重賞初制覇…ラジオNIKKEI賞七夕賞は乗り替わりに同馬は最後の直線コースで内側に斜行し、クカイリモクの進路が狭くなった。この件について、津村騎手は2026年7月11日（土）から7月12日（日）まで開催2日間の騎乗停止となった。