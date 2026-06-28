読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。大学のミスコンに出場したことをきっかけに、少しずつ変わってしまった幼馴染。応援していたはずなのに、約束を軽視する態度や無神経な言動が続き、主人公との関係は思わぬ結末を迎えることになります。ミスコンに出場することになった幼馴染私には、小さい頃からずっと仲のいい幼馴染がいました。大学に進学してからも変わらない関係が続くと思っていましたが、ある日、彼女が大