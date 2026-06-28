モデルでタレントの鈴木奈々がＳＮＳを更新。近影を公開し、ファンから称賛の声が寄せられている。鈴木は２８日に自身のインスタグラムを更新。「今日の私服はＵＮＩＱＬＯのミニＴだよーＵＮＩＱＬＯのネイビーのＴシャツめちゃめちゃ可愛い！めっちゃお気に入り」とつづり、ネイビーＴシャツにデニムを合わせたコーディネートを披露。お腹をチラリと見せ、「今日５時起きだから眠い」と続けた。フォロワーは「オヘソちら可