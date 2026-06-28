◆パ・リーグ西武―日本ハム（２８日・ベルーナドーム）西武・成田晴風（はるせ）投手が日本ハム戦の９回にプロ初のマウンドに上がった。９回から３番手の豆田に代わって４番手で初のマウンドへ。最速１５４キロの直球にフォーク、スライダーを織り交ぜ力投。しかし奈良間に高めに浮いた直球を左翼ポール際に運ばれ初被弾とほろにがデビューになった。青森出身で、弘前工から２０２３年ドラフト４位で西武に入団した右腕。