◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）巨人・田中瑛斗（２６）が火消しに成功。キャリアハイを更新する２１試合連続無失点とした。２―０の８回。まずは２番手でセットアッパーの大勢が登板した。しかし２本の二塁打を浴びて１失点。なお２死二塁、一打同点のピンチで救援した。ベテランの代打・宮崎に対し、得意のスイーパーを初球から５連投。岸田とのバッテリーで宝刀・シュートは見せず、二直に打ち取っ