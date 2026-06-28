夏の訪れとともに、旬のフルーツが最も輝く季節がやってきました。資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェでは、2026年7月1日（水）から「2026 真夏のパフェフェア」第1弾を開催。全国各地から厳選したフルーツを贅沢に使用した4種類のパフェをはじめ、魅力あふれるデザートやアイスクリームソーダが登場します。果実本来の美味しさを堪能できる、この時季だけの特別な味わいに注目